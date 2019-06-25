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25 Haziran Hadi ipucu 12:30: Türkiye’de stadyumunu güneş enerjisiyle aydınlatan ilk futbol kulübü hangisi? Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 25 Haziran sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün saat 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü mini Hadi ipucu sorusu, " Türkiye’de stadyumunu güneş enerjisiyle aydınlatan ilk futbol kulübünün hangisi olduğunu bilen var mı?" oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 25 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 25 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "Türkiye’de stadyumunu güneş enerjisiyle aydınlatan ilk futbol kulübünün hangisi olduğunu bilen var mı?" sorusu hadi yarışmasında yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte Hadi ipucu 25 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU 25 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi ipucu bugün saat 12:30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 25 HAZİRAN CEVABI: ANTALYASPOR

Yenilenebilir enerjinin giderek önem kazandığı bir dönemde, böyle bir projenin yapılması bizi gerçekten sevindirdi. Tasarım aşamasında Antalya’nın güneş potansiyeli düşünelerek enerji üretilmesi istenen stadyum bu yüzden silindir şeklinde tasarlanmış.

İsviçre, Brezilya, Tayvan ve Fransa’da bulunan benzer projelerden daha büyük bir kapasiteye sahip olan stadın, silindir şekli çatısına en yüksek sayıda güneş enerjisi panellerinin yerleştirilmesine olanak sağlamış.

33 bin kişilik stadyumun çatısındaki 13 bin metrekarelik alana 5,600 fotovoltaik panelyerleştirilmiş.Stadyum ürettiği 1.41 mW’lık enerji ile de 1 günde 550 konutun elektrik ihtiyacını karşılamakta.

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