Hadi ipucu 25 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Şebnem Ferah'ın "Sil baştan başlamak gerek bazen / Hayatı sıfırlamak / Sil baştan sevmek gerek bazen" şarkı sözlerinin devamı nasıldır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 25 Haziran sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 25 HAZİRAN
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı!
HADİ İPUCU SORUSU 25 HAZİRAN CEVABI: HER ŞEYİ UNUTMAK
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
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Dolu dolu yaşamak istiyorum ben
Her ne çıkarsa yoluma
Selam verip yürümek istiyorum ben
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
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