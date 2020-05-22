25 OH Vitamin D ve Hidroksi Vitamin D olarak da bilinen 25-Hidroksi D Vitamini testi, D vitaminin vücuttaki miktarını ölçmenin en kesin yöntemi olup, kan testiyle yapılır. Vücudun sağlığı için çok önemli olan D vitaminin kanda çok fazla veya az olup olmadığını tespit eder.

2 şekilde tespit eder: 25-Hidroksi D Vitamini (25 OH D) ve 1,25 hidroksi D Vitamini (1,25 (OH)2 D) testi.

Kandaki D Vitamini genellikle 25-Hidroksi D Vitamini (yani Hidroksi Vitamin D, 25 04 Vitamin D) testi ile yapılır, diğeri fazla tercih edilmez.

Normal Değerleri

D Vitamini düzeyi 30 ng/mL’nin üzerinde,

D Vitamini yetersizliği: 20-30 ng/mL arasında,

Birçok uzman 20-40 ng/mL arası seviyeyi normal olarak kabul ederken, bazıları da 25-Hidroksi D Vitamini testi normal değerlerinin 30-50 ng/mL arası olması gerektiğini bildirmektedir.

Düşüklüğü veya Yüksekliği Neden Olur?

Yeterli güneşlenememe

D vitaminli gıdaları yeterli miktarda tüketememe

Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları

Yetersiz beslenme

Fenitoin, fenobarbital ve rifambin türü ilaçların kullanımı

25-Hidroksi Vitamin D vitaminler normalin üstünde ise, hipervitaminoz D denir. En yaygın sebebi, gıda veya ilaçlarda aşırı D Vitamini alınmasıdır, bunun sonucu hiper kalsemi denen kalsiyum fazlalığı oluşur. Bu durum böbrek hasarı dahil çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

25-Hidroksi D Vitamini düşüklüğünde Ne Yapılmalı?

Bu durumda bir Dahiliye doktoruna başvurmalısınız. Doktorunuz size D Vitamini damla reçetesi düzenleyecek, gerek görürse fizik tedavi doktoruna da yönlendirip D Vitamini replesman tedavisi almanızı önerir.

D Vitamini testi sağlık ocaklarında da yaptırılabilir, aile hekimi D Vitamini ampulü veya damlası yazabilir.

D Vitamininin eksikliği de, fazlalığı da zararlıdır. D Vitamini eksikliği kalp hastalığı riskiyle de bağlantılıdır. Yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalığı gibi başka risk faktörlerinde de etkilidir. Kemik ve kas güçsüzlüğüne de neden olmaktadır. Raşitizm, diş sağlığı, sinirle bağışıklık sistemleri, bazı hormonların düzenlenmesi, normal hücre çoğalması ve olgunlaşması gibi görevleri D Vitamini yerine getirir. Kalsiyum ve fosforun emilimi için temel öneme sahiptir. D Vitamini eksikliği, diyabet riskini artırır.

D Vitamini eksikliği; yiyeceklerden ve büyük ölçüde de % 95 oranında güneşten sağlanır. D Vitamini eksikliği hayati durumlara yol açabilir.

Yurdumuz insanının birçoğunda D Vitamini eksikliği kemik erimesi riskini 300 kat artırır, kemik ağrılarına neden olur. Kolon ve prostat kanserine de neden olabilir.

Belirtileri

Günlük hayatı olumsuz etkileyen D Vitamini eksikliği belirtileri görüldüğünde gerekli tetkikleri yaptırmak gerekir.

-Depresyon

-Vücut genelinde kemik ağrıları, kas zayıflığı

-Baş terlemesi

-Kas krampları

-Halsizlik

-Eklemlerde ağrı

-Kilo alma

-Yüksek tansiyon

-Baş ağrısı

-Soğuk algınlığı

-İshal, kabızlık

-Mesane problemleri

Bilhassa D Vitamini takviyesine ihtiyaç duyup kontrollerini sık yaptırması gerekenler:

-50 yaş ve üzeri kişiler

-Kemik ve kas ağrısı konusunda sürekli şikayeti olanlar

-Ofis çalışanları gibi güneş görmeyenler

-Yağ emilimi bozuk hastalar

-Karaciğer rahatsızlığı olanlar

-Mide ameliyatlıları

-Kemik erimesi olanlar (Osteoporozlular)