25 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda?
Ulusal kanalların 25 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?'' sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ön planda olurken; akşamları birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Özellikle Galatasaray-Union SG maçının yayın kanalı merak konusu! İşte 25 Kasım 2025 Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
25 Kasım Salı günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğle kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, sporseverler Galatasaray-Union SG maçı ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda? İşte 25 Kasım 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
02:30 Yüksek Sosyete
04:00 Hanım Köylü
05:30 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Postacı
21:45 Postacı
23:30 Ben Efsaneyim
01:30 Ben Efsaneyim
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
20:45 Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:25 Cennetin Çocukları
03:55 Seksenler
04:25 Lingo türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Sakıncalı
02:00 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
