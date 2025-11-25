Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 25 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var, Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı

        25 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda?

        Ulusal kanalların 25 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?'' sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ön planda olurken; akşamları birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Özellikle Galatasaray-Union SG maçının yayın kanalı merak konusu! İşte 25 Kasım 2025 Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:08
        25 Kasım Salı günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğle kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, sporseverler Galatasaray-Union SG maçı ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Union SG maçı hangi kanalda? İşte 25 Kasım 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        02:30 Yüksek Sosyete

        04:00 Hanım Köylü

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Postacı

        21:45 Postacı

        23:30 Ben Efsaneyim

        01:30 Ben Efsaneyim

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        20:45 Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        22:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01:25 Cennetin Çocukları

        03:55 Seksenler

        04:25 Lingo türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Sakıncalı

        02:00 Ben Leman

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        25 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
