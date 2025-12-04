2.5 yaşındaki Defne kanseri yendi, adına orman oluşturulacak

İstanbul’da yaşayan Kayserili Şeyda ve Murat Ermiş çiftinin 2.5 yıl önce Defne isimli kızı dünyaya geldi. 11 aylıkken AML tanısı konulan Defne, 1.5 yıl kanser tedavisi gördü. 14 gün yoğun bakımda kalan Defne Ermiş’in ilk kemoterapiyi gördüğü sırada beynine pıhtı attı ve sol tarafı felç oldu. Ermiş, gelinen süreçte hem kanseri yendi hem de aldığı yoğun fizik tedavi ile yürümeye başladı. Ermiş çifti de farkındalık olması ve kanser tedavisi gören tüm hastalara umut olması amacıyla ‘Kanser değil biz güçlüyüz’ sloganı ile TEMA Vakfı aracılığı ile yaz aylarında yanan orman bölgelerinin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Defne adına orman kurmaya karar verdi.

"O ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZ"

Çok zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Şeyda Aşatır Ermiş, “Kemoterapiler aldı. Küçücük bedenine rağmen Defne bu savaştan galip çıktı. Biz, anne ve babası olarak her zaman onun yanındaydık. Gerçekten çok zorlu bir süreci geride bıraktık. Çok şükür Defne hem kanseri yendi hem de yürümeye başladı. Bunu başardı. O çok güçlü bir kız. Kanser tedavisi görenlerin hepsine umut olmak istedik. 2 bin ağaçtan oluşan bir orman kampanyası başlattık” dedi.