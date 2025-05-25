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        Haberler Bilgi Gündem 26 Mayıs Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Elektrik kesintisi sorgula: 26 Mayıs Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamalar kapsamında, bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi bekleniyor. Kesinti bilgileri ile elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için şirketlerin arıza sorgulama sayfalarını kullanılabiliyor. İşte 26 Mayıs Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:20
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        BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı!
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        İstanbul’da 26 Mayıs Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri sorgulanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. İşte 26 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Mayıs Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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