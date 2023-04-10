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Haberler Yaşam Astroloji 26 Şubat Hangi Burç? 26 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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26 Şubat hangi burç? 26 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojide özellikle burçlar ön plana çıkmaktadır. Çoğu kişi hangi burca ait olduğunu ve burcunun özelliklerini internet üzerinden aratıyor. Burç analizleri astrologlar tarafından televizyon programlarında ve internet üzerinden online olarak yapılıyor. En merak edilen konulardan biri de 26 Şubat tarihinde doğanların hangi burca mensup olduğudur.

26 Şubat Hangi Burç? 26 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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26 Şubat Hangi Burç?

26 Şubat tarihinde doğanların burcu duygusallığı ile ön plana çıkan balık burcudur. Balık su grubuna dâhildir. Su grubunda yer alan burçların öne çıkan özellikleri sezgisel ve yaratıcı olmalarıdır.

26 Şubat Burcu Ne?

20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar balık burcudur. Dolayısıyla 26 Şubat’ta dünyaya gelenler balık burcuna mensuptur. Balık burcunun yönetici gezegenleri ise Jüpiter ve Neptün’dür.

26 Şubat Burcu Özellikleri

Balık burcunun saymakla bitmeyecek olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Ancak bazı özellikleri diğer özelliklerinden daha belirgindir. Balık burcu su grubuna dâhil olan bir burçtur. Su grubu elementinin öne çıkan özelliği ise duygusallığıdır. Balık burcu son derece duygusaldır. Üstün körü geçtiğiniz konular hakkında derinlemesine düşünür. Kırılgan yapıları sebebiyle tartışmalara gelemezler. Ortamda bir tartışma başlarsa hemen oradan uzaklaşırlar. Savaşmak yerine kabuğuna çekilmeyi tercih ederler. Sezgisel yönleri kuvvetli olduğundan önceden tahmin ettiği olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Hayatta da çoğu zaman sezgisel yönlerinden kuvvet alırlar. Balık burcuyla arkadaşlık kurmak kendi kişisel terapistine sahip olmak gibidir. Son derece sabırlı olan balık burçları sizi pür dikkat dinler ve çözüm arayışına girer.

26 Şubat Burcu Erkeği

Sanatsal bir zihnin yansımalarını balık erkeğinde görebilirsiniz. Hayalperest özellikleriyle eşi benzeri olmayan eserler çıkartabilirler. Bu onların yaratıcı yönlerinin kuvvetli olmasından gelmektedir. Oldukça hassas olan balık burcu erkeği sizi her zaman dinlemeye hazırdır. İdealist ve romantiktirler. Gizemli kişiliklerinden dolayı balık burcunun çekiciliğine kolaylıkla kapılabilirsiniz. Mizah yönleri de gelişmiştir. Kimi balık erkekleri son derece güçlü olabilirken kimi balık erkekleri zayıf iradeli olabilmektedir. Kimi zaman barışçıl yaklaşımlar sergilerlerken kimi zamanda tam anlamıyla kavgacıdırlar. Bu değişkenler zaman zaman karşısındaki kişiyi yorabilir. Sizi tam anlamıyla güvenmeyen balık erkeği gerçek kişiliğini belli etmeyecektir. Güven kazandığınız ilişkilerde gerçek balık burcu erkeğini görebilirsiniz.

26 Şubat Burcu Kadını

26 Şubat’ta doğan balık burcu kadınları sanatsal alanlarda oldukça başarılıdır. Dünyayı adeta bir sanatçının gözünden görür. Hayalperest olmaları sebebiyle kafası bulutlardadır. Gerçek dünyadan kopuk yaşadıklarını söyleyebiliriz. Balık kadınlar son derece şefkatli ve ağır başlıdır. Ruhunun derinliklerindeki acıları yansıtmaz. Her şeyi yapmak için tutkuları ve sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar zaman zaman balık burcu kadını için yorucu olabilir.

26 Şubat Burcu Yorumu

26 Şubat’ta doğan balık burçlarının başlıca özellikleri şunlardır:

  • Hassas ve duygusal burçlardır.
  • Sezgisel yönleri kuvvetlidir. En güçlü silahları sezgileridir.
  • Zaman zaman içe dönüktürler.
  • Sorumluluk duyguları fazlasıyla gelişmiştir.
  • Açık fikirli ve merhametlidirler.
  • Sanatsal yönleriyle dünyayı yönetirler.
  • Balık burcu için güven tüm ilişkilerinin temelidir.

26 Şubat Yükseleni Nedir?

Yüksek burcun öğrenilebilmesi için kişinin doğum saati ve dakikası tam olarak bilinmelidir. Yükselen burçlar gün içerisinde doğum saatine göre değişim göstermektedir.

26 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Tiyatrocu Ferhan Şensoy
  • Oyuncu Beren Saat
  • Oyuncu Demet Özdemir
  • Oyuncu Ege Tanman
  • Sunucu Öykü Serter
  • Eski futbolcu Deniz Yılmaz

26 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Eski İsrail başbakanı Ariel Şaron
  • Fransız yazar Michel Houellebecq
  • Ünlü yazar Victor Hugo
  • Fransız antropolog Levi Strauss
  • Slovak eski futbolcu Jozef Adamec
  • Portekizli futbolcu Pepe
  • Portekizli futbolcu Pedro Mendes
  • Senegalli millî futbolcu Abdoulaye Faye

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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