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POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor... PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. İlk olarak yazılı sınava giren Polis adayları ardından sözlü mülakat ile polis olma yolunda sonuçların açıklanmasını bekliyordu. İşte, Polis Akademisi 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor... PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama

8 bin polis alımı için 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası yapılan POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Sözlü sınavlar sona ererken şimdi on binlerce polis memuru adayı sonuçlar için bekleyişte...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

POLİS AKADEMİSİ NEDİR?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

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