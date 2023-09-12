Kanalda kaybolan genç, 27 kilometre uzakta bulundu
Adana'da dün sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni, sabah saatlerinde kanala girdiği noktadan 27 kilometre uzakta bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Mahmut Oflaz (37), Kıyıboyu Caddesi'nde sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra Oflaz'ın gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar olayı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Gece ara verilen çalışmaya ekipler sabahın ilk saatleriyle arama yeniden başladı.
Yapılan aramada Oflaz'ın cansız bedeni, sulama kanalına girdiği noktadan 27 kilometre uzaklıkta Kocayusuflu Mahallesi'nde bulundu. Kanaldan çıkarılan Oflaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.