28-29 Ekim bankalar tatil mi? 29 Ekim Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Cumhuriyet'in 102. yılının idrak edileceği 2025 yılında 29 Ekim'de bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler bu kurumların çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacak. Peki, 28- 29 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu?