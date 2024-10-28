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        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim bugün noterler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2024 Pazartesi günü noter çalışma saatleri durumu nasıl?

        28 Ekim noterler açık mı, hizmet veriyor mu?

        Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, 28 Ekim'de noterlerin çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyenler konuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Resmi tatil günleri ve öncesinde noter işlemlerinin hangi saatlerde yapılabileceği ise noter işleri olan kişilerin ilgi odağı olmuş durumda. İşte 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde noterlerin çalışma durumu ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:12
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        28 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı arifesi olması dolayısıyla notere gitmeyi planlayanlar, çalışma saatleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. Araç, iş yeri ve konut alım-satımı, belge tasdiki gibi önemli işlemlerin yapıldığı bu kurumun, 28 Ekim Pazartesi günü çalışma düzenine dair detayları haberimizde derledik. İşte 28 Ekim’de noterlerin çalışma saatlerine dair bilgiler…

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        28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

        Nöbetçi ve tüm noterler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek. 29 Ekim'de ise noterler kapalı olacak.

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        NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Noterler 29 Ekim Salı günü kapalı olduğu için 30 Ekim Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacaklar.

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