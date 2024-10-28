28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim öncesi büyükşehir belediyeleri ücret ve sefer tarifeleri hakkında duyuru yayınladı. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz olacak. Gözler ise 28 Ekim Pazartesi günü uygulanacak toplu ulaşım ücret tarifesine çevrildi. Peki, 28 Ekim Pazartesi bugün metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi, İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...