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28 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Kasım 2020 İstanbul su kesintileri

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28 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Kasım 2020 İstanbul su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),resmi internet sitesinde 28 Kasım Cumartesi İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı. 28 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Kasım 2020 İstanbul su kesintileri olan ilçeler...

28 KASIM 2020 İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah,Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.11.2020 11:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Malkoçoğlu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.11.2020 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Alibey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.11.2020 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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