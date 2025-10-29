29 Ekim AVM'ler açık mı, kaça kadar açık olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, resmi tatil gününde alışveriş yapmak veya sinemaya gitmek isteyen kişiler AVM'lerin çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Hafta içine denk gelen bu özel günde birçok kurum faaliyetlerine ara verirken, AVM'lerin açık olup olmayacağı ve mesai saatlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. İşte merak edilen bilgiler...
Cumhuriyet’in 102. yılı coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlanırken, tatil planı yapanların gündeminde bu kez AVM’lerin çalışma durumu var. 29 Ekim Çarşamba gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, “AVM’ler bayramda açık mı, kapanış saati değişecek mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda AVM çalışma saatlerine dair bilgiler...
29 EKİM'DE AVM'LER AÇIK MI?
AVM'ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak.
AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
Genellikle saat 10.00'da açılan AVM'lerin kapanış saati ise 22.00'dir.