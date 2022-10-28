29 Ekim konserleri yer ve saatler!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022'de, her sene olduğu gibi çeşitli yerlerde konserler düzenlenecek. Birçok ünlü ismin katılım sağlayacağı etkinlikler hakkında belediyeler sosyal medya hesaplarından duyurular yaptı.
29 EKİM 2022'DE HANGİ KONSERLER VAR?
Bu sene 29 Ekim kutlamalarının merkezi olarak Üsküdar Meydanı açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağlayacağı etkinlik Anadolu Ateşi ile başlayacak sonrasında Selda Bağcan ile devam edecek.
29 EKİM KONSERLERİ
RR Senfoni Orkestrası - Cemal Reşit Rey Konser Salonu (20.00)
Duman - Barbaros Meydanı (21.00)
Oğuzhan Koç - Kartal Meydanı (20.30)
Sertap Erener - Avcılar (20.00)
Yaşar - Maçka Parkı
Göksel – Maltepe (20.00)
Tuğkan - Eyüp Haliç Etkinlik Alanı (20.30)
Yüksek Sadakat - Sultanbeyli Kent Meydanı (20.30)
Samida- Kağıthane Sadabat Parkı (20.30)
29 EKİM'DE ANKARA'DA HANGİ KONSERLER VAR?
Ankara'da 29 Ekim akşamı saat 19:00'da, Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu sahne alacak.
29 EKİM'DE İZMİR'DE HANGİ KONSERLER VAR?
Kültürpark çim alanda saat 14.00’te Ozbi konseriyle başlayacak olan konserler, sırasıyla 16.00’da Babazula, 18.00’de Adamlar, 19.30’da DJ Yasin Keleş, 20.00’de Ümit Besen ve Pamela, 21.30’da yeniden DJ Yasin Keleş, 22.00’de DJ Nihat Sırdar'ın katılımıyla devam edecek.
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