29 Ekim konserleri yer ve saatler!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022'de, her sene olduğu gibi çeşitli yerlerde konserler düzenlenecek. Birçok ünlü ismin katılım sağlayacağı etkinlikler hakkında belediyeler sosyal medya hesaplarından duyurular yaptı.

29 EKİM 2022'DE HANGİ KONSERLER VAR?

Bu sene 29 Ekim kutlamalarının merkezi olarak Üsküdar Meydanı açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağlayacağı etkinlik Anadolu Ateşi ile başlayacak sonrasında Selda Bağcan ile devam edecek.