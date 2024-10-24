29 ekim kutlama programları iptal mi? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene 101.yılı olacak. Düzenlenen etkinlikler ile şehrin dört bir yanı, Cumhuriyet'in kazanımlarını bir kez daha gururla sahiplenecek. Ancak bu sene terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim kutlamaları iptal mi merak ediliyor. Peki 29 ekim kutlama programları iptal mi? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı?
29 Ekim kutlamalarının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Bazı iller 29 Ekim kutlamaları ile ilgili açıklama metni yayınladı. Peki 29 ekim kutlama programları iptal mi? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı? Okullarda 29 Ekim kutlanacak mı?
ANKARA 29 EKİM KUTLAMA AÇIKLAMASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İZMİR 29 EKİM KUTLAMA AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi de hain saldırı nedeniyle 29 Ekim cumhuriyet Bayramı kutlama programının iptal edildiğini açıkladı. Duyuru şu şekilde;
"Değerli hemşehrilerimizin dikkatine;
Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."
Açıklamalar geldikçe haberimizde paylaşacağız.
İSTANBUL VE DİĞER İLLERDE 29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL Mİ?
İstanbul ve diğer iller için 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili henüz bir karar paylaşılmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
29 EKİM KUTLAMALARI YAPILACAK MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin şehit olduğunu ve toplam 22 kişinin yaralandığını bildirdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de araştırmalar başladı. Bayrama 6 gün kala vatandaşlar kutlamalar ile ilgili soruları gündeme taşıdı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.