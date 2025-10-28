29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken noterler çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim, bilindiği gibi 1,5 gün resmi tatil kapsamındadır. Resmi tatillerde ise kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken bazı özel şirketler çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda 29 Ekim Çarşamba günü noterlerin açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, "29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte detaylar...
29 EKİM NOTERLER KAPALI MI OLACAK?
29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.
2026 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
29 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı