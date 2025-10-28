29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102. yılında yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde araç ve konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunmayı düşünenler, 29 Ekim günü noterlerin çalışma durumunu mercek altına aldı. Peki, "29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...