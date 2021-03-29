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29 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Son dakika İstanbul su kesintisi ve baraj doluluk oranı

İstanbul'da yaşayan vatandaşın gündeminde su kesintileri ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. İstanbul barajlarının su seviyesinin kısa süre önce %19'a kadar düşmesi İstanbul'da su problemini gündeme getirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) 29 Mart su kesintisi olan ilçeleri paylaştı. İşte 29 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 29 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

29 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Son dakika İstanbul su kesintisi ve baraj doluluk oranı

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 29 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Arnavutköy, Bakırköy, Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

29 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.03.2021 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.03.2021 08:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:29.03.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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