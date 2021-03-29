İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 29 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Arnavutköy, Bakırköy, Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

29 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2021 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2021 08:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI