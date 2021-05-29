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HaberlerSağlık
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29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı?

29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.228.322'ye yükseldi. 47.134 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

29 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

28 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

28 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, korona virüsten son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 134’a yükseldi. Toplamda 53 milyon 478 bin 278 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 162 test ile 7 bin 773 yeni vaka, 656 yeni hasta tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 228 bin 322 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 454 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 940 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 531 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 770 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 3 bini, Hindistan'da 27 milyon 718 bini, Brezilya'da 16 milyon 342 bini ve Fransa'da 5 milyon 635 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 810 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde halkın aşı olmasını teşvik etmek amacıyla 116,5 milyon dolarlık ödül dağıtılacağı bildirildi.

Fransa’da sağlık acil durumunun sonlanmasını ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasa tasarısı Parlamentoda kabul edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kalmasını savunarak, G20 ülkelerine, fakir ülkeler için Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) finanse etmeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

Macaristan'da 2 kişide, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Malezya'da son bir haftadır vaka sayılarının yoğun artışı sebebiyle ülke genelinde tam karantina uygulamasına gidileceği duyuruldu. 1-14 Haziran arası uygulanacak tam karantina kapsamında, temel hizmet sektörü haricinde tüm ekonomi sektörünün faaliyetinin durdurulacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın nedeniyle başkent Tokyo ile 8 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin üç hafta uzatıldığını belirtti.

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, salgının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kazakistan'ın geliştirdiği yerli aşı QazVak'ı acil kullanım için değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Afrika ülkelerinden Ruanda, salgına karşı ülke çapında aşılamaya yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),salgının Nijerya'daki çocukların eğitimini tehdit ettiğini açıkladı.

Bangladeş, uluslararası topluma, salgınla mücadelede ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme çağrısında bulundu.

Pakistan’da bir kişide Kovid-19'un Hindistan’da ortaya çıkan türü tespit edildi.

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