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HaberlerGündem29 Nisan market saatleri: Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) kaça
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29 Nisan market saatleri: Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) kaça kadar açık?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor. Mayıs ayının 17'sine kadar devam edecek olan tam kapanma süreci öncesinde market çalışma saatleri merak konusu oldu. Yasaktan önce alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin kaçta açıldığını araştırıyor. Bugün (29 Nisan) Marketler kaçta açılıyor? Zincir Market saatleri: A101, BİM, ŞOK, MİGROS kaçta kapanıyor? Market saatleri

29 Nisan market saatleri: Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor? Zincir marketler (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) kaça

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadelede 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Tam kapanma kararları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Nisan SAAT 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesinde 13 Nisan tarihli kabine toplantısında alınan kararlar geçerli olacak. Peki marketler şu an kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 29 Nisan 2021 A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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