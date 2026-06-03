29. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Ankara’da başladı

2-7 tarihleri arasında gerçekleşecek 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere’deki film gösterimleri ardından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, Fransız Kültür Müdürü Pascale Boeglin-Rodier, Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz katıldı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunduğu gecede sponsorlara teşekkür plaketleri verildi ve festivalin onursal ödülleri sahiplerini buldu.

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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Başkanı Esin Küçüktepepınar, oyuncular Ezgi Çelik, Fadik Sevin Atasoy, Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu; yönetmenler Shelagh Rowan-Legg, Biket İlhan, Ümran Safter, Bingöl Elmas, Çağla Demirbaş; yapımcı Nida Karabol ve akademisyen Özlem Çıngırlar katıldı. Festivalin 'Her Biri Ayrı Renk' adlı uluslararası yarışma seçkisini değerlendirecek FIPRESCI jürisi üyeleri Nadia Meflah, Omnia Adel ve Ece Vitrinel de açılışta hazır bulunan isimler arasındaydı. Gecede Zeynep Burcu Altınel ve Murat Köseler bir müzik gösterisi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'na, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür plaketleri takdim edildi.

Açılış konuşmalarında yerel yönetim temsilcileri festivalin kurumsal ve toplumsal önemine değindi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak’ın 29 yıl önce düzenlenen açık hava gösterimleriyle festivale ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, belediyenin yıllar sonra yeniden festivalle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuşmasının ardından ödülü eşi Ayşe Şahin’e takdim etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çolakoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, kadınların sanat ve toplumdaki görünürlüğünü artıran festivalin değerine dikkat çeken ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten mesajını paylaştı. Çolakoğlu, festivalin ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek desteğin süreceğini duyurdu. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise festivali “29 yıllık bir çığlık” olarak tanımlayarak, etkinliğin bağımsız bir ses olarak demokrasinin ve ifade özgürlüğünün önemli temsilcilerinden biri haline geldiğini belirtti.

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Büyükelçilikler ve delegasyon temsilcileri ise sinemanın kültürel bağlar kurmadaki rolünü vurguladı. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, sinemanın insanları ortak duygularda buluşturan dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, festivalin kadın sinemacılara alan açmasının önemine değindi ve yönetmen Bilge Olgaç’ı andı. Fransız Kültür Beyaz Zambaklar Sokak, No: 29/1, Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA Tel: + 90 0312 426 97 12 Mobil: +90(533) 762 31 17 Web sitesi: http://ucansupurge.org.tr/ E-posta adresi: info@ucansupurge.org.tr Merkezi Müdürü Pascale Boeglin-Rodier, festivalin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ve organizasyona katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza, filmlerin farklı sesleri ve deneyimleri taşıdığını ifade ederek, festival kapsamındaki Odak Kanada seçkisiyle izleyicilerin bu seslerle buluşacağını belirtti ve yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves de festivalde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, Vakıf Başkanına ve demokrasi mücadelesiyle tanınan festival konuğu yönetmen Lucia Murat’a teşekkür etti. Festival konuğu Brezilyalı yönetmen Lucia Murat ise kendisine takdim edilen ödülden ve gösterilen ilgiden onur duyduğunu belirterek, kendi ülkesinden uzakta böyle bir kabul görmenin önemini vurguladı. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden kadınları ve festivali takdir ettiğini ifade eden Murat, kadın mücadelesinin aşırı sağ, otoriterleşme ve faşizme karşı yürütülen mücadeleyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Brezilyalı ve Türk kadınlarının direncinin ortak olduğunu dile getiren yönetmen; insan hakları, ırkçılık karşıtlığı ve eşitlik için verilen tüm mücadelelerde bir arada olduklarının altını çizdi.

Gecede verilen ödüller kapsamında söz alan isimler toplumsal mesajlar ile sinema sektöründeki kadın emeğine dikkat çekti. Genç Cadı Ödülü’nü oyuncu Cengiz Orhonlu’dan teslim alan Ece Bağcı, Ankara’da doğup büyüdüğünü belirterek kendisine “cadı” denilmesini güçlü ve özgür hissettiren bir tanım olarak gördüğünü söyledi. Bağcı, konuşmasında emekçilerin, genç işçilerin ve öğrencilerin yaşadığı sorunlara değinerek kadınların toplumsal kalıplara karşı mücadelesini selamladı ve özgür düşünce alanlarının çoğalmasını temenni etti.

Festival konuğu Brezilyalı yönetmen Lucia Murat ise kendisine takdim edilen ödülden ve gösterilen ilgiden onur duyduğunu belirterek, kendi ülkesinden uzakta böyle bir kabul görmenin önemini vurguladı. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden kadınları ve festivali takdir ettiğini ifade eden Murat, kadın mücadelesinin aşırı sağ, otoriterleşme ve faşizme karşı yürütülen mücadeleyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Brezilya’dan ve Türkiye’den kadınların direncinin ortak olduğunu dile getiren yönetmen; insan hakları, ırkçılık karşıtlığı ve eşitlik için verilen tüm mücadelelerde bir arada olduklarının altını çizdi.

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Bağımsız sinemaya katkılarından dolayı ödül alan yapımcı Dilde Mahalli, ödülü Ezgi Çelik'ten teslim alırken, bu ödülün kamera arkasındaki görünmeyen emekçiler olan yapımcılara verilmesinin önemini vurguladı ve ödülünü annesine ithaf etti. Festivalde bulunamayan Melisa Sözen ise gönderdiği video mesajda, baskıcı rejimlere karşı mücadele eden bir kadının hikâyesini anlatan bir projede yer aldığı için törene katılamadığını belirterek dayanışma gösteren tüm kadınlara teşekkür etti; Sözen adına ödülü Özge Mumcu teslim aldı. Onur Ödülü’ne layık görülen Emel Göksu’ya ödülü kızı Fadik Sevin Atasoy tarafından takdim edildi. Göksu, gençlik yıllarında kızıyla birlikte sahneye çıktığı bu mekânda ödül almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ödül töreninin kapanışında kadın eylemlerinin vazgeçilmez bestesi “Kadınlar Vardır” şarkısı eşliğinde tüm seyirciler toplu fotoğraf için sahneye davet edildi. Katılımcıların dayanışma ve coşku içinde sahnede buluştuğu bu anlamlı anlarla gece sona erdi.

Festivalin ilk günün sabahında Kült Kavaklıdere’de farklı seanslarda film gösterimleri gerçekleştirildi. Sabah 11.00 seansında Judit Elek’in Maria'nın Günü ve Chouwa Liang’ın Replika filmi, 14.00 seansında Eliza Capai’nin Muhteşem Zaman Makinesi ve Judit Elek’in Karadaki Ada filmi, 16.30 seansında ise Bilge Olgaç ödülü sahibi Bingöl Elmas'ın yönettiği Yeni Han ve Dünyadan Kısa Yansımalar bölümünde bulunan Maryam Tafakory’nin Daria’nın Gece Çiçekleri, Narges Kalhor’un Tırnaklarını Sev!, Marthe Peters’in Henry Uyumayı Seven Bir Kızdır, Marie Lukacova’nın Orla, Mischa Andreski’nin Miras ve Anahid Yahijan’ın Evcil İblis filmleri sinemaseverlerle buluştu.

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Birbirinden Renkli Birçok Film Seyircilerini Bekliyor Festivalin 3 Haziran Çarşamba günkü programında özel etkinlikler ve ilçelerdeki gösterimler öne çıkıyor. Festival konuğu ünlü yönetmen Lúcia Murat ile saat 15.30’da bir Ustalık Sınıfı (Masterclass) gerçekleştiriliyor. İlçelerdeki sinemaseverleri de selamlayan festival kapsamında, saat 14.00’te Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesi’nde Onur Ödülü sahibi Emel Göksu’nun rol aldığı Koridor filmi izleyiciyle buluşuyor ve gösterimin ardından usta sanatçı ile bir söyleşi düzenleniyor. Akşam saat 19.00’da ise Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Lúcia Murat’ın Oyun Vakti filmi sinemaseverlerle buluşurken, film sonrasında ünlü yönetmenin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

Günün ilk gösterimleri saat 11.00 seansında Kült Salon'da Kürek Teknesi ve Yan Salon'da Dönüşün Üç Yolu filmleriyle başladı. Saat 14.00 seansında Kült Salon'da Belki Yarın filminin gösterimi yapılırken, Yan Salon'da ise sinemaseverler Yo, Aşk Asi Bir Kuştur filmini izleme fırsatı buluyor. Saat 16.30 seansında Kült Salon'da Kanada Kısa Film Seçkisi ve bu bölümde yer alan Çamların Arasında kısa filminin yönetmeni Shelagh Rowan-Legg film sonrası söyleşi için izleyiyle buluşurken, Yan Salon'da Muhteşem Zaman Makinesi gösteriliyor. Saat 19.00 seansında Kült Salon'da Mundurukuyü: Balık Kadınların Ormanı adlı yapım izleyiciyle buluşurken, Yan Salon'da Maria'nın Günü filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Günün son seansı olan 21.30'da ise Kült Salon'da Gökteki Kızlar, Yan Salon'da ise Yeni Han filmlerinin gösterimleri gerçekleştirilecek.

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Kürek Teknesi (Skiff) / Cecilia Verheyden

Gençlik, büyüme sancıları ve dostluk ilişkilerini merkezine alan film, iki genç kadının bir kürek teknesi etrafında şekillenen dinamiklerini, hayata tutunma çabalarını ve kendi kimliklerini keşfetme süreçlerini beyaz perdeye taşıyor.

Dönüşün Üç Yolu (Three Ways of Returning) / Xiaolu Guo, Andrea Luka Zimmerman, Mania Akbari

Aidiyet, köklere geri dönüş ve coğrafi bağlar üzerine kurulan bu yapım, farklı hayat hikayelerine sahip karakterlerin kendi geçmişleriyle ve memleketleriyle yüzleşme biçimlerini üç farklı bakış açısı ve anlatı yoluyla ele alıyor.

Belki Yarın (Maybe Tomorrow) / Judit Elek

Geleceğe dair belirsizlikler, umutlar ve ertelenen hayallerle örülü bir hikayeyi anlatan film, karakterlerin gündelik yaşam mücadelesi ile içsel sorgulamalarını yalın bir dille aktarıyor. Gösterimin ardından film ekibinin katılımıyla bir söyleşi de gerçekleştiriliyor.

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Yo, Aşk Asi Bir Kuştur (Yo, Love is a Rebellious Bird) /Anna Fitch, Banker White

Adını ünlü Carmen operasından alan ve kukla animasyon tekniğine yer veren yapım, tutku, özgürlük ve toplumsal kalıpları reddeden başına buyruk bir kadının portresini çiziyor. Kadın kimliğinin ve duygusal bağımsızlığın toplumsal sınırlarla çarpışmasını güçlü bir anlatıyla sunuyor.

Muhteşem Zaman Makinesi (The Fabulous Time Machine) / Eliza Capai

Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran fantastik ve dramatik ögeler barındıran film, zaman algısı üzerinden insan ilişkilerini, kayıpları ve hafızanın koruyucu rolünü sinematografik bir dille sorguluyor. Mundurukuyü: Balık Kadınların Ormanı (Mundurukuyü: The Forest of the Fish Women) / Aldira Akay,

Beka Munduruku, Rilcélia Akay

Doğa, ekoloji ve yerli kadınların mücadelesine odaklanan bu yapım, Amazon'daki Munduruku kültürünü ve kadınların ekolojik yıkıma karşı yürüttüğü direnişi mitolojik efsanelerle harmanlayarak anlatıyor.

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Maria'nın Günü (Maria's Day) / Judit Elek

Bir kadının sıradan görünen ama derin içsel çatışmalarla dolu bir gününü mercek altına alan film, ev içi emek, görünmezlik ve toplumsal cinsiyet rollerinin birey üzerindeki sessiz baskısını Maria karakteri üzerinden güçlü bir atmosferle inceliyor. Gösterim sonrası ekip katılımıyla söyleşi düzenleniyor.

Gökteki Kızlar (The Girls from Above) / Bérangère McNeese

Yukarıdan bakan, gözlemleyen ya da toplumsal hiyerarşinin farklı noktalarında yer alan kadınların perspektifinden özgürlük temasını işleyen film, dikey ve yatay sınıf farklılıklarını kadın dayanışması odağında ekrana taşıyor.

Yeni Han (No Country for Others) /Bingöl Elmas

Bilge Olgaç ödülü sahibi Bingöl Elmas'ın yönettiği bu belgesel, mültecilik ve birlikte yaşam deneyimini odağına alıyor. Tarihi doku içinde emeğin ve göçün izini süren yapımın ardından yönetmen Bingöl Elmas'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

Festival programı 4 Haziran Perşembe günü Kült Kavaklıdere Sineması’nda ve ilçelerdeki sahnelerde eş zamanlı gösterimler ve etkinliklerle devam edecek.

Kült Kavaklıdere Sineması’ndaki seanslarda; sabah 11.00’de Kült Salon'da Düşler ve Umutlar Arasında, Yan Salon'da ise Kürek Teknesi filmleri sinemaseverlerle buluşuyor. Saat 14.00 seansında Kült Salon'da Karadaki Ada, Yan Salon'da ise yönetmenin katılımıyla söyleşinin de gerçekleştirileceği Bana Anlatılan Anılar filmleri yer alıyor. Saat 16.30 seansında Kült Salon'da Yo, Aşk Asi Bir Kuştur filmi izleyiciye sunulurken, Yan Salon'da ise yönetmen Bingöl Elmas'ın katılımıyla söyleşisi yapılacak olan Yeni Han belgeseli ekranlara geliyor. Akşam 19.00 seansında Kült Salon'da Mundurukuyü: Balık Kadınların Ormanı, Yan Salon'da ise Gökteki Kızlar filmleri izlenebiliyor. Günün son seansı olan 21.30’da ise Kült Salon'da Belki Yarın filmi öncesi sunum ile, Yan Salon'da ise Bana Anlatılan Anılar filmleri izleyiciyle buluşuyor.

Ayrıca günün özel etkinlikleri kapsamında saat 15.00’te Melanie Iredale ve Nadira Murray katılımıyla "Uluslararası Satış, Dağıtım ve Festivallerin Gizemini Çözmek" başlıklı bir panel düzenleniyor. İlçelerde ise saat 14.00'te Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesi'nde Yeni Han filminin gösterimi ve ardından yönetmen Bingöl Elmas ile söyleşi gerçekleştiriliyor.