3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Engeller, sevgi ve anlayışla aşıldığında hayat daha güzel bir anlam kazanır. Dünya Engelliler Günü, hepimize eşit bir yaşam için mücadele etmenin önemini hatırlatıyor. Gelin, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya için el ele verelim.

Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya, hepimiz için daha adil ve yaşanabilir olacaktır. Dünya Engelliler Günü, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda harekete geçmek için bir çağrıdır. Daha kapsayıcı bir toplum için hep birlikte çalışalım.