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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Hitit dönemine ait 3 bin 200 yıllık Karabel Kaya Kabartması tahrip edildi.
Kemalpaşa-Torbalı kara yolu üzerinde bulunan, sanat tarihine "Karabel Kaya Kabartması" olarak geçen esere, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Defineci olduğu değerlendirilen kişiler tarafından, kabartmanın bazı noktalarının matkapla delindiği ve bu alanların 4'üne kablo düzeneği döşendiği görüldü. Olay üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Tarihi esere zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
'ANADOLU'DAKİ NADİR KAYA ANITLARINDAN BİRİ'
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilimdalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin Hitit İmparatorluğu'nun Anadolu'daki nadir kaya anıtlarından biri olduğunu belirtti. Tarkasnawa tarafından Anadolu hiyeroglif yazısıyla anıtın üzerine, "Mira ülkesi kralı Kupanta Kuruntiya'nın torunu, Mira ülkesi kralı Alantalli'nin oğlu, Mira Kralı Tarkasnawa" yazdırıldığını aktaran Peker, kabartmada betimlenen kişinin Tarkasnawa'nın kendisi olduğunu ifade etti.
'İNSANLIĞIN HAFIZASININ YOK EDİLMESİ ÇOK ÜZÜCÜ'
Peker, esere daha önce de benzer bir saldırı yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi: "Eserin tahrip edildiğini duyunca kahroldum, böyle bir şeyle karşılaşmak, insanlığın hafızasının yok edilmesi çok üzücü bir durum. Maalesef açık alandaki kültür varlıklarımız yeterli koruma altında değil, bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Sadece bizim değil, dünyanın kültür mirasını barındıran Anadolu'daki varlıklarımızı korumamız gerekiyor."
'TEDBİR İÇİN GEÇ KALINMASI BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'
Nif Dağı Kazısı Başkanı Prof. Dr. Elif Tül Tulunay da esere daha önce de asite benzer bir maddenin döküldüğünü bildirdi. Ören yerleri ve kazı alanlarının uydu yardımıyla izlenmesinin, kaçak kazıların önüne geçeceğini anlatan Tulunay, "Zarar verildiğini duyunca çok üzüldüm, elimizdeki değerli anıtların tahrip edilmesi ve tedbir için geç kalınması bizi çok üzüyor. Buralara foto kapan, bekçi konulabilir. Belediyelerin de bu alanlarla ilgili çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.
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