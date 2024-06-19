3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!

Antalya’da, bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A. (42), 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtı.

3 ÇOCUK İÇİN DNA TESTİ YAPTIRDI Hüseyin A., iki kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi. DHA'da yer alan habere göre mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.’nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan inceleme istedi. Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen şubat ayında mahkemeye gönderdi. REKLAM

İKİ KIZININ BABASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ Sonuçlara göre Hüseyin A.’nın, oğlu E.A.’nın yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

KIZLARI İLE SOY BAĞININ REDDİNE KARAR VERİLDİ DNA test sonuçlarına göre çocuklarından 2’sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.’nın açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddedilmesine karar verdi.