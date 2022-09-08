3 çocuğunu öldürdü! Hatırlamadı af diledi!

AA'da yer alan habere göre daha sonra tutuklanan sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Eylül 2021'de bileklerini keserek intihara teşebbüs etmişti.

Hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş, savunmasında, psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Sanık Göktaş, olayı hatırlamadığını ileri sürerek, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm. Kimsenin başına gelsin istemezdim. Allah'tan af ve mağfiret diliyorum" ifadelerini kullandı.

OLAYDAN ÖNCE EŞİ BABA EVİNE GİTMİŞ

Eşiyle geçimsizlikleri olduğunu aktaran Göktaş, olaydan 1-2 ay önce eşinin baba evine gittiğini ve çocuklarıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, pandemi dolayısıyla eşi hasta olduğu için çocukları aldığını ve büyük kızının gelmek istemediğini söyledi.

"OLAY GÜNÜ KAOS İÇİNDEYDİM"

Zaman zaman çocuklarını köye götürdüğünü ve olayı hatırlamadığını ileri süren Göktaş, "Böyle bir düşüncem olsa olay daha önce de gerçekleşebilirdi. Köyüme gitmiş, evdeydim. Çocuklarla evde oyun oynadık, sıkıldılar gezmeye gittik. Olay günü kaos içindeydim. Olay anını hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi, hangi saikle yaptığımı hatırlamıyorum" beyanlarında bulundu.

EŞİ CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanığın eşi Sibel Göktaş ise beyanında, eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.