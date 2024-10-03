Ekim ayında üçüncü gününe girildi. Bu kapsamda 3 Ekim dünyada kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Özel günlerde sosyal medya kullanıcıları birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları gönderiyor. Peki, 3 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...