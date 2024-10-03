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        Haberler Bilgi 3 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü?

        3 Ekim ne günü? 3 Ekim'de kutlanan özel gün

        Ekim ayında iki gün geride kalırken, 3 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel hareketliliğinin sağlık açısından önemini vurgulamak amacıyla 3-4 Ekim'i 'Dünya Yürüyüş Günü' olarak ilan etti. Bilindiği üzere bazı özel günler resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 3 Ekim tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 3 Ekim Dünya'da kutlanan günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 01:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 01:14
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        Ekim ayında üçüncü gününe girildi. Bu kapsamda 3 Ekim dünyada kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Özel günlerde sosyal medya kullanıcıları birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları gönderiyor. Peki, 3 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

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        3 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

        Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü

        Almanya Bağımsızlık günü

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        3 EKİM'DE YAŞANAN BAZI OLAYLAR

        MÖ 52 - Jül Sezar komutasındaki Roma Ordusu, Alesia Muharebesi'ni kazanarak Galya'yı fethetti.

        1605 - Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Estergon Kalesi'ni ikinci kez fethetti.

        1716 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Sadaret Kaymakamlığı'na getirildi.

        1739 - Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren ve Osmanlı'nın kârlı çıktığı son antlaşma olan Niş Antlaşması imzalandı.

        1849 - Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulundu, hastaneye kaldırıldı.

        1852 - Damad Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Sadrazamı oldu.

        1912 - Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nden 3 gün içinde Arnavutluk ve Makedonya'ya özerklik verilmesini istediler. Osmanlı, bu notayı reddedince 8 Ekim'de I. Balkan Savaşı başladı.

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        1922 - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasıyla sonuçlanan Mudanya Konferansı başladı.

        1926 - Atatürk'ün ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

        1929 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ismini Yugoslavya Krallığı olarak değiştirdi.

        1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti.

        1932 - Birleşik Krallık mandası Irak bağımsızlığını ilan etti.

        1935 - İtalya Krallığı, Etiyopya'yı işgal harekâtına başladı.

        1952 - Birleşik Krallık ilk atom bombası denemesini, Monte Bello adasında gerçekleştirerek dünyanın 3. nükleer gücü oldu.

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        1953 - Çanakkale açıklarında İsveç Bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak batan, 81 denizcinin öldüğü TCG Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Naboland kaptanı 6 ay ağır hapse mahkûm edildi, Dumlupınar Komutanı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.

        1965 - Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıkladı.

        1966 - İstanbul'un Anadolu yakasındaki son tramvay hattı da kaldırıldı.

        1967 - Kuzey Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetti.

        1970 - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. kuruldu.

        1971 - SSCB ile ABD arasında kısa adı SALT olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.

        1973- 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol Lüleburgaz yakınlarında TPAO tarafından bulundu.

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        1981 - Belfast'ta, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. Açlık grevi 7 ay sürmüş ve 10 IRA üyesi hayatını kaybetmişti.

        1984 - Devrimci Yol davası sonucu idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın cezaları TBMM'de onaylandı.

        1990 - Doğu ve Batı Almanya birleşti.

        1993 - Haydar Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı seçildi.

        1994 - II. Nükleer Karşıtı Kongre, İstanbul'da toplandı.

        2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.

        2006 - THY'nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı, Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.

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        2009 - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları'nın imzaladığı Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi kuruldu.

        2010 - Almanya, Versay Barış Antlaşması'nda kabul ettiği I. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş tazminatlarının son taksitini ödedi.

        2013 - Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldığını açıkladı.

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