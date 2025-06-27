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        Haberler Dünya 3 Filistinli polis memuru ve 2 sivil hayatını kaybetti | Dış Haberler

        3 Filistinli polis memuru ve 2 sivil hayatını kaybetti

        Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail ajanlarını ve hırsızı takip eden 3 Filistinli polis memurunun İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda ayrıca 2 sivil hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:40
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        3 Filistin polisi hayatını kaybetti
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        Gazze Şeridi’ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus kentinin batısında düzenlediği hava saldırısında, hırsız ve İsrail ajanlarını takip eden polis ekiplerinin hedef alındığını, saldırı sonucu Filistinli 3 polis memuru ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (Perşembe) akşam saatlerinde Han Yunus’un batısındaki Esda bölgesinde, bir grup hırsız ve İsrail ajanını takip eden polis ekibine ait araç, İsrail uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda 3 polis ile 2 sivil şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "Gazze’deki polis ve güvenlik teşkilatı, İsrail işgalinin her gün düzenlediği bombalı saldırılarla hedef alınmasına rağmen halkımıza hizmet etmeye ve görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu saldırılar, kararlılığımızı ve irademizi zayıflatmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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        Gazze İçişleri Bakanlığı, bir diğer açıklamada, İsrail’in Gazze'de istikrarsızlık ve kaos yaratma amacıyla özellikle polis ve güvenlik güçlerini hedef aldığını vurguladı.

        Söz konusu açıklamada, İsrail’in Deyr el-Belah kentindeki bir pazarda sivillerin toplandığı alanı bombaladığı ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah pazarında kamu düzenini sağlamakla görevli polis ve güvenlik güçlerini bombalayarak yeni bir katliam gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda vatandaşların malına saldıran çok sayıda hırsız da takip edilmiştir. Bu saldırı sonucunda aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit olmuş ve yaralanmıştır."

        Bakanlık, İsrail’in Gazze’deki istikrarı hedef aldığını ve güvenlik güçlerini görevlerini yerine getirmekten alıkoymak amacıyla defalarca hedef aldığını belirtti.

        İsrail’in, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle Gazze’de katliam, zorla yerinden etme, yıkım ve açlık politikaları yürüttüğü ifade edilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı kararlar ve yapılan tüm uluslararası çağrıların İsrail tarafından görmezden gelindiği vurgulandı.

        Filistinli yetkililere göre, İsrail’in saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 188 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık başta çocuklar olmak üzere çok sayıda can kaybına yol açtı.

        *Fotoğraf: AA

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