3 gün boyunca bu belirtilerle yaşadı! Hastaneye gitmeseydi... 0:00 / 0:00

Ani gelişen denge kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle nöroloji servisine başvuran Begüm Kılıç’ın muayene ve tetkiklerin ardından beyin damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi.

Özel bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 52 yaşındaki Kılıç, yaşadığı şikayetlere rağmen yakın çevresinde damar tıkanıklığı geçiren olmadığı için hayatına mal olabilecek beyin damarı tıkanıklığı belirtilerini başta ciddiye almadığını söyledi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, inme riski olan kişilere ilk 4 saat içerisinde müdahale edilmesinin gerekli olduğunu belirterek, özellikle konuşmada bozulma, dengesizlik, vücudun bir tarafında uyuşma veya güçsüzlük, çift görme gibi belirtiler hissedilirse 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğine dikkat çekti.

"KENDİMİ ÇUVAL GİBİ AĞIRLAŞMIŞ HİSSEDİYORDUM"

Kılıç, ciddi anlamda denge kaybı yaşadığını, özellikle yürürken sağa doğru kayma şeklinde dengesizlikler yaşadığını kaydederek, "Şikayetlerim arasında mide bulantısı ve baş dönmesi de vardı. Ayrıca konuşma sırasında pelteklik oluyordu. Fizyolojik olarak yaşadığım bu felç durumu, tabir-i caizse sosyal yaşamımı da felç etmişti. Normalde aktif ve sosyal bir yaşamım olmasına rağmen bu belirtiler oluşmaya başladığında kendimi çuval gibi ağırlaşmış hissediyordum, aşırı yorgun ve bitkin haldeydim. Yakın çevremde damar tıkanıklığı geçiren olmadığı için belirtilerin bu kadar ciddi olabileceğini düşünemedim ve hastaneye geç başvurdum" dedi.

Begüm Kılıç

HASTANEYE 3 GÜN SONRA GİTTİ

Kılıç, durumunun müdahale edilmesi gereken ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini anladığında 3 gün geçtiğini aktararak şunları söyledi: "3 gün sonra bir nöroloji uzmanına başvurdum. Doktorum muayene ve MR incelemelerini yaptı. MR sonuçlarına göre beyin damarlarımda tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Hastane yatışım yapıldı ve tedavime başlandı. Taburcu edildikten sonra da denge fizyoterapisi ve medikal tedavim devam etti. Şimdi kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum; dengemi koruyabiliyor ve daha net konuşabiliyorum. Günlük işlerimi yapıyor, ailem ve dostlarımla vakit geçirebiliyorum."

KONUŞMADA BOZULMA, DENGESİZLİK, VÜCUDUN BİR TARAFINDA UYUŞMA VARSA DİKKAT!

Uzm. Dr. Mustafayev, “Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur. Bu nedenle erken müdahale oldukça önemlidir. Özellikle konuşmada bozulma, dengesizlik, vücudun bir tarafında uyuşma veya güçsüzlük, çift görme gibi belirtiler hissedildiği an, ilk 4 saat içerisinde ‘İNME’ şüphesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerekmektedir. Hastamız Begüm Kılıç, belirtileri başladıktan 3 gün sonra tarafımıza başvurdu. Daha vahim bir tabloya dönüşmeden hastaya gerekli müdahaleleri yaptık ve tedavisine başladık. Böylece olası beyin hasarını ve diğer komplikasyonları azaltmak mümkün olabildi. Etkin tedaviler sayesinde felçten kaynaklı sakatlığın önlenmesi sağlanmış oldu” diye konuştu.

KADINLARDA İNMEDEN DOLAYI ÖLÜM ORANLARI DAHA FAZLA

55 yaş üzeri kişilerde, gençlere kıyasla inme olasılığının daha yüksek olduğunu kaydeden Dr. Mustafayev, "Erkeklerde inme riski de kadınlara oranla daha yüksek seyretmesine rağmen kadınlarda inmeden dolayı ölüm oranları erkeklerden fazladır. Risk faktörleri yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca yüksek tansiyon, sigara kullanımı, yüksek kolestrol, diyabet, uyku apnesi, kalp yetmezliği, kalp kusurları, kalp enfeksiyonu veya atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalıkların varlığı, genetik faktörler, Covid-19 enfeksiyonu da inme için risk oluşturan tıbbi faktörlerdir. İnme sonrası kişilerde oluşabilecek komplikasyonlar; felç ve kas hareketi kaybı, konuşma ve yutma güçlüğü, duygusal problemler, ağrı ve uyuşma, davranış değişikliğidir. Olası riskleri bertaraf etmek için uygun yaşam koşullarının sağlanması, yani sağlıklı beslenmek, hareketsizlik ve stresten uzak durmak, sigara ve alkol kullanmamak çok önemlidir” uyarısında bulundu.