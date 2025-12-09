Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 3 gündür haber alınamıyor | Son dakika haberleri

        Bursa'da yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz'dan 3 gündür haber alınamıyor.

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz, Pazar günü saat 11.00'de "hava almak" için evden ayrıldı ve 3 gündür kendisinden haber alınamıyor; polis arama çalışması başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönemeyen Berat'ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.

        Olayla ilgili emniyet ekipleri arama çalışmaları başlatırken, kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını, görenlerin 112'ye ve 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmelerini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı