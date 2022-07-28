3 günlük hamilelik belirtileri 0:00 / 0:00

Her kadın için ortalama yumurtlama dönemi on dördüncü gündür. Bu tarih regl döngüsüne bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yumurtlamanın ardından herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın cinsel ilişkiye girdiyseniz hamile kalma olasılığının çok yüksektir. Önemli olan döllenmenin yumurtlama dönemine denk gelmesidir. Yumurtlamanın ardında yine kişiye bağlı olarak değişiklik gösterse de yaklaşık 1 hafta içinde döllenen yumurtanın rahim astarına girmesi beklenmektedir. Bu oluşum kişinin hamile olduğunu göstermektedir. Bu içeriğimizde 3 günlük hamilelik belirtileri nelerdir? 3 günlük hamilelik kan testinde çıkar mı, nasıl anlaşılır konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte 3 günlük hamilelik belirtileri ile ilgili merak edilenler…

3 Günlük Hamilelik Belirtileri

Hamileliğinin anlayabilmek için kadınların neredeyse hepsi ilk belirtiler konusunda merak duymaktadır. Bu yüzden özellikle ilk günlerde ne gibi belirtilerin kişinin hamile olduğunu göstereceği sorgulanmaktadır. Kişiye bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle kişi hamile kaldıktan sonraki hafta belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Genel hamilelik belirtileri arasında idrar sıklığının artması, kokular konusunda duyarlılıkta artış, sürekli yorgun hissetme ve reglin gecikmesi bulunmaktadır. fakat herkeste aynı belirtiler aynı şekilde ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle 3 günlük hamilelik belirtileri arasında öne çıkanları sizler için ayrıntılı olarak sıraladık;

Vajinadan gelen leke gibi yerleşme kanı,

Sırtta kramp ve ağrı,

Şişkin hissetme,

Reglin gecikmesi,

Genel duygusal durumun çeşitlenmesi,

Başta ağrı ve midede bulantı,

İdrar sıklığının artması,

Devamlı yorgun hissetmeyle beraber uyku isteğinde artış,

Memelerin şişmesi ve hassaslaşması,

Koku duyarlılığının artması,

Ağız tadında değişiklik.

3 Günlük Hamilelik Kan Testinde Çıkar Mı?

Hamile kaldığını düşünen ya da şüphe duyan kadınların bu sonucu en hızlı şekilde öğrenmek isterler. İdrar testleri ve kan testleri olmak üzere hamileliği gösteren iki tür test vardır. En kesin sonuç kan testinden alınmaktadır. 3 günlük hamilelik kan testinde çıkar mı sorusunun yanıtı bu durumun kişilere göre farklılık göstereceği yönündedir. Ancak yine de bir hamilelik şüpheniz varsa bağlı olduğunuz sağlık ocağına gidip kan testi yaptırabilirsiniz.

3 Günlük Hamilelik Belli Olur Mu?

Pek çok kadın hamilelik şüphesi duyduğunda sonucu hemen öğrenmek ister. 3 günlük hamilelik belli olur mu sorusunun yanıtı bu konuda şüphe duyanların hemen bir hamilelik testi yapması yönündedir. Ancak eczanelerde satılan ve idrar üzerinden hamileliği ölçen testler bazı durumlarda 3 günlük hamileliği gösteremeyebilir. Bu durumda bağlı olduğunuz sağlık ocağına gidip bir kan testi yaptırarak da daha sağlıklı bir sonu elde etmeniz mümkündür.

3 Günlük Hamilelik Nasıl Anlaşılır?

3 günlük hamilelik nasıl anlaşılır diye merak edenler için sıraladık;

Vajinadan gelen akıntıların değişmesi ve artması,

Bazı kadınlarda yerleşme kanaması şeklinde lekelenme olabilmektedir,

Midenin hassaslaşması,

İdrar sıklığının artması,

Ani değişen duygu durumu,

Kasık bölgesinde ani oluşan kramplar.

Göğüslerin hassaslaşması.

İlişkiden 3 Gün Sonra Hamilelik Belirtisi Olur Mu?

Genellikle kişi cinsel ilişkinin ardından ortalama üç gün içinde hamile kalmaktadır. Ancak ilişkiden 3 gün sonra hamilelik belirtisi herkeste olmayabilir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği için şüphe duyanların hamilelik testi yapması kesin çözümdür.

3 Günlük Hamilelik İdrar Testinde Çıkar Mı?

3 günlük hamilelik idrar testinde bazen çıkmayabilir. Eğer kişi testten negatif bir sonuç aldıysa ancak şüphesi netse kan testi yaptırarak daha kesin bir sonuca ulaşabilir.