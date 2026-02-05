Habertürk
Habertürk
        3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama

        3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama

        Kocaeli merkezli 3 ilde, yurda getirdikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde bekletip araç değiştirerek batı illerine sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 22:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:14
        3 ilde göçmen kaçakçılığı: 11 tutuklama
        Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sınır illerinden yurda getirdikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde beklettikleri, daha sonra Ankara, Bolu ve Düzce üzerinden araç değiştirerek Kocaeli'ye sevk ettikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kocaeli, Tokat ile Sakarya'da belirlenen adreslere ve araçlara yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 39 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aramalarda sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirilirken, suçta kullanıldığı belirlenen biri TIR, 10 araca el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, kaçmaya çalışan bazı göçmenlerin taksiye binme anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

        Diyarbakır Valiliği, cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

