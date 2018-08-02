Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesinde meydana gelen olayda 3 genç, safari yapmak amacıyla dağa çıktı. Burada bir süre gezinti yapan gençlerden Mehmet K. (17) serinlemek amacıyla karşılarına çıkan Kıranardı göledine girdi.

Bir süre sonra sudan çıkamayan Mehmet K.’nın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, AKUT ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri de gölette incelemelerde bulundu. Mehmet K.’nın cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu AKUT su altı ekipleri tarafından çıkarıldı.

Mehmet K.’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olaya şahit olan bir vatandaş da Mehmet K.’nın bir anda suda kaybolduğunu, müdahale etmek istediklerini ama kurtaramadıklarını söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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