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3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri! Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

3 Mayıs Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Sosyal medyadan Türkçülük Günü ile ilgili anlamlı sözler, mesajlar paylaşmak isteyenler güzel Türkçülük günü sözleri araştırıyor. "Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?" sorusu ve merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor

3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri! Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı? Her yıl 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihinde ortaya çıktı.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür.

Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Emirlere mutlak itaat lazımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz, kimselerle davamız yürümez. Her şey de örnek olmak lazımdır.

Başarı için muntazam planlı çalışma yapmak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lazımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Kendinizi küçük görmeyeniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

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