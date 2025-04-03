Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 3 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        3 Nisan 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

        3 Nisan Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla birkaç gündür dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbetini merak eden izleyiciler ise kanalların yayın akışı listelerini inceliyor. Kanal kanal 3 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, 3 Nisan 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yaınlanacak dizi, film, yarışma programı, maç gibi yapımları izlemek isteyenler kanalların TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 3 Nisan 2025 TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak yapımlar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 3 Nisan 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

        22:45 Piyasa

        01:45 Yargı

        04:15 Yargı

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Deha

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Üç Kağıtçı

        21:45 Sosyete Şaban

        23:30 Siyah Kalp

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Hayallerinin Peşinde

        06:40 Vuslat

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:45 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Portreler "Kayahan"

        21:30 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

        00:10 Bir Zamanlar İstanbul

        02:45 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

        04:40 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Aykut Enişte

        22:30 Aykut Enişte

        00:45 Sahipsizler

        03:00 Tarkan Viking Kanı

        04:30 Sefirin Kızı

        06:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:30 Beşiktaş-Göztepe

        22:40 Başka Bir Gün

        01:40 Bir Gece Masalı

        04:30 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

        23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        02:00 Şahane Hayatım

        03:30 Son Yaz

        05:45 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da