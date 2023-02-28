Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, iki etap halinde gerçekleştirilecek kursun ilk etabı, 21-28 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Nyon şehrinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Kadir Sağlam ile Süper Lig yardımcı hakemleri Ogün Kamacı ve Murat Altan, UEFA tarafından düzenlenen CORE (Centre of Refereeing Excellence) kurslarının 56'ncısına katıldı.

Kurs kapsamında hakemlere, teorik ve pratik olarak oyun kuralları ve VAR eğitimleri verildi. İleri düzey hakemliğin ve hakemlikte standardizasyonun hedeflendiği CORE kursunda; atletik testler, yazılı ve görsel oyun kuralları testleri, İngilizce testleri, maç analizleri, saha uygulamaları, mental hazırlıklar ve medikal incelemeler gerçekleştirildi.

CORE kursunun ilk etabının ardından Türk hakemler, 6 aylık takip sürecinde, UEFA tarafından atanan hakem koçları ve fitness eğitmenlerine gelişimlerini raporlayacak ve sonrasında 9-13 Ekim tarihlerinde yapılacak ikinci etap kursuna katılacak.