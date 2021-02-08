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3 üniversiteye rektör atanacak

Rektör adayları, başvurularını 19 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) yapabilecek

Son dakika: 3 üniversiteye rektör atanacak - Haberler
3 üniversiteye rektör atanacak
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HABERTURK.COM

3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Abdullah Gül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 08/02/2021 tarihinden 19/02/2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Başvurular posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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