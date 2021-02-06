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Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı yeni fakülteler kuruldu, kapatıldı veya ismi değiştirildi. Karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi

FLAŞ BOĞAZİÇİ KARARI! Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi! Prof. Bulu'dan açıklama
Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim Fakültesi
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde de Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

PROF. DR. BULU: FARKLI PERSPEKTİFLER VE ZENGİNLİKLER KATACAĞINA İNANIYORUM

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

20 ÜNİVERSİTEDE 26 YENİ FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL KURULDU

Karara göre,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi,

Aksaray Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İslami İlimler Üniversitesi,

İstanbul Atlas Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu,

İskenderun Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Selçuk Üniversitesinde Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü,

Yalova Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Yozgat Bozok Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Ankara Bilim Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Bölge Çalışmaları Enstitüsü,

Avrasya Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk Fakülteleri,

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Iğdır Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Samsun Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesi

Trabzon Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

12 ÜNİVERSİTEDEKİ 35 FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL KAPATILDI

Aynı kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, İstanbul Atlas Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri kapatıldı.

6 ÜNİVERSİTEDEKİ 9 FAKÜLTENİN VE YÜKSEKOKULUN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesindeki Reha Midilli Foça Turizm Fakültesinin adı Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinin ismi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Uygulamalı Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ismi Ziraat Fakültesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin ismi Ziraat Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ismi Mühendislik Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

HALEP'TE TIP FAKÜLTESİ AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey/Halep Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 11 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin,

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir,

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak,

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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