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        Haberler Ekonomi Teknoloji 3 yılın ardından GameStop efsanesi geri döndü - Teknoloji Haberleri

        3 yılın ardından GameStop efsanesi geri döndü

        3 yıl önce 3 haftada yaşadığı yüzde 1746'lık yükseliş ve açığa satış yapan finans devlerini zarara uğratmasıyla gündeme gelen GameStop hisselerinde dün yine büyük hareketlilik yaşandı. 2021'deki hareketliliğin baş mimarlarından olan Keith Gill 3 yılın ardından sosyal medyada yeniden aktif olurken, GameStop hisseleri bir günde yüzde 74.4 değer kazanarak 1 milyar dolarlık açığa satış pozisyonunun zararla kapatılmasına yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:37
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        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
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        2021 yılında küçük yatırımcının organize olarak kısa pozisyon alan fonları zarara urattığı GameStop'un hisselerinde 3 yılın ardından dün yeniden olağanüstü bir hareketlenme yaşandı.

        GameStop hisseleri görünür hiç bir neden veya haber akışı olmamasına rağmen dün günlük yüzde 74.4'lük yükselişe imza attı.

        2021 yılında Reddit ve Twitter'da (X) Roaring Kitty ismiyle bilinen Keith Gill küçük yatırımcıları organize ederek GameStop ve AMC Entertainment gibi Wall Street devlerinin kısa pozisyonu olan hisselerde alımlar yapmıştı.

        Keith Gill
        Keith Gill

        Bunun sonucu olarak finans kuruluşları milyarlarca dolar zarar etmişti. Hatta Londra merkezli White Square Capital uğradığı zarar sonrası faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

        3 senedir sosyal medyada sessiz olan Keith Gill dün X'ten bir görsel yayımladı. Görselde öne doğru eğilen bir oyuncu yer aldı. Genelde bir konuyu ciddiye almaya başladığını anlatmak için yapılan bu paylaşımın ardından GameStop hisselerinde sert bir yükseliş başladı.

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        GameStop sadece 1 günde yüzde 74.4 değer kazandı. Bunun sonucu olarak 1 milyar dolarlık açığa satış pozisyonu alan yatırımcılar pozisyonlarını zararla kapattı. Oynaklık sebebiyle dün gün içerisinde hisseler zaman zaman işleme kapatıldı.

        2021'DE 3 HAFTADA YÜZDE 1746 YÜKSELMİŞTİ

        Dün piyasa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde GameStop hisseleri 36.90 dolara kadar yükseldi.

        Ocak 2021'de 3 haftada hisseler yüzde 1746 yükselerek 4.40 dolardan 81.25 dolara yükselmişti. Ardından yine 3 hafta içerisinde 10.25 dolara gerilemişti.

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