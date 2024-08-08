Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos resmi tatil mi? 2024 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, kamu ve özel sektörde tatil mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Özel ve kamu sektörü çalışanları, izin programını ayarlamak için 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ay sonunda idrak edilecek Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tail programına göre hareket edecek çalışan ve çocuklu aileler "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" araştırması yapıyor. İşte, detaylar...

        2

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer bayramı resmi tatil olarak geçiyor.

        3

        2024 YILINDA GERİYE KAÇ RESMİ TATİL KALDI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı dışında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da resmi tatil olarak sayılıyor. Bu sene 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox