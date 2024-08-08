30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ay sonunda idrak edilecek Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tail programına göre hareket edecek çalışan ve çocuklu aileler "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" araştırması yapıyor. İşte, detaylar...