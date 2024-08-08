30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Özel ve kamu sektörü çalışanları, izin programını ayarlamak için 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ay sonunda idrak edilecek Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tail programına göre hareket edecek çalışan ve çocuklu aileler "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" araştırması yapıyor. İşte, detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer bayramı resmi tatil olarak geçiyor.
2024 YILINDA GERİYE KAÇ RESMİ TATİL KALDI?
30 Ağustos Zafer Bayramı dışında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da resmi tatil olarak sayılıyor. Bu sene 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor.