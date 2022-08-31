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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü yurt genelinde kutlandı. Ünlü şarkıcılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu

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  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    KENAN DOĞULU

    Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseri ile kutladı. Doğulu, Barbaros Meydanı'na kurulan dev sahnede hem şarkılarıyla hem de sahne performansıyla zaferin 100. yıl dönümü kutlamalarında coşkulu anların yaşanmasını sağladı.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    Zafer Bayramı konserine "10. Yıl Marşı" ile başlayan Doğulu, alanı dolduran coşkulu kalabalığa yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir kutlama yaşattı. Kenan Doğulu, 10. Yıl Marşı'nın ardından Zülfü Livaneli saygı albümü için seslendirdiği "Özgürlük" şarkısını söyledi. Beşiktaş'ta zaferin 100. yılını kutlamak için toplanan binlerce kişi, Kenan Doğulu'nun geniş repertuvarı eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

    Kenan Doğulu, "100 yıl önce bugün, büyük bir mücadeleyi zafere dönüştürerek tarihin akışını değiştiren Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Zaferin 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    BENGÜ

    Ünlü şarkıcı Bengü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne aldı. 

    Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bengü, "Kızım Zeynep de bu akşam beni ilk kez izleyecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu akşam birlikte bayrak sallayıp, '10. Yıl Marşı'nı söyleyeceğiz." dedi. 
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    Parkı dolduran binlerce kişinin Zafer Bayramı'nı kutlayarak konsere başlayan Bengü, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Konser sırasında kızı Zeynep'i sahneye alan Bengü, '10. Yıl Marşı'nı kızıyla beraber söyledi.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    EROL EVGİN

    Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

    Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konseriyle İstanbullularla buluşan Evgin, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze uzanan dönemi; şarkılar, türküler ve anekdotlar eşliğinde anlattı.

    Erol Evgin'in, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, minnetle anıyoruz." sözleriyle tamamladığı konseri, "10. Yıl Marşı" ile sona erdi.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    ATİYE

    Atiye, İzmir Kirazlı Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Kirazlı'da sahne aldı.

    15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Zafer Bayramı 100. yıl kutlaması konserinde gerçekleştirilen konsere, son hiti "Dalgana Bak" ile coşkulu bir şekilde açılışı yapan Atiye, "Salla", "Budur", "Ya Habibi", "Mazallah", "Soygun Var" gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını, dansçılarının da eşlik etmesi ile sahne üstünde büyük bir müzik şölenine çevirdi. 

    Sahnede davulcusunun doğum gününü de kutlayan Atiye, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını sizlerle kutlamaktan son derece mutluyum." konuşmasından sonra hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. 

    Atiye, sahnede müzisyen arkadaşları ve dinleyicileriyle birlikte 10. yıl marşını söyledi.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    "ŞİMDİ 90'LAR"

    Eda-Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çatalca Mehmetçik Meydanı'nda sahne aldı.

    Çatalca 21. Erguvan Festivali Zafer Bayramı kutlamalarında 90'ların hit şarkılarını 15 bin kişilik koro eşliğinde söyleyen sanatçılar, konserlerinin finalini ellerinde bayraklarla söyledikleri "Memleketim" şarkısıyla yaptı.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    GÜLİZ AYLA

    Güliz Ayla, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Kırklareli İğneada Belediyesi'nin İğneada Meydanı'nda düzenlediği konserde şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen 15 bin kişiye eğlenceli anlar yaşattı.

    "Olmazsan Olmaz" şarkısıyla yüksek enerjili bir şekilde konserine başlayan Ayla, "Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan hem mutlu hem de gururluyum. 100. yılı sizlerle kutlamaktan dolayı..." şeklinde konuştu.

    Güliz Ayla, aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı, ilk başlarda ara vermek istememesine rağmen yağışın şiddeti artınca, üstü açık sahneden inip, seyircilerle birlikte alanı terk etmek zorunda kaldı.

    İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Güliz Ayla'ya teşekkür plaketini sanatçının kaldığı otelde verdi.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    ATHENA

    "Athena", Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Gençlik Parkı'nda onbinlerce müzikseverler ile bir araya geldi.

    "Athena", hit olmuş şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden örnekleri de sergiledikleri konserde, Zafer Bayramı coşkusunu daha da arttırdı.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ında katıldığı kutlamalarda Gökhan Özoğuz, "Zafer Bayramı'nın 100. yılında başkentimiz Ankara'da olmak bizim için büyük bir onurdur." dedi.

    Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan "Athena", Başkentliler'in unutamayacakları bir Zafer Bayramı kutlamasını şölen havasında yaşattı.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    FERHAT GÖÇER

    Ferhat Göçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını Kıbrıs Girne'de sevenleriyle kutladı.

    Son on yıldır "30 Ağustos Konserleri" serisini bozmayan ve bir klasik haline getiren Göçer, bayram coşkusunu binlerce Kıbrıslı hayranıyla birlikte şarkı söyleyerek yaşadı.

    Sahnede unutulmaz şarkılarını seslendiren ve konsere gelenlere coşkulu bir akşam yaşatan Ferhat Göçer, "Ülkemizin kurtuluşunun, zaferinin 100. yılını kutlamak çok ama çok değerli. Gurur duyuyorum. 100. kuruluş yıl dönümümüzde milletimizi hiçbir radikal ve hastalıklı zihniyetin esiri etmeden, kutuplaştırmadan kutlayacağımız hep birlikte sevgi, saygı, empati, umut ve mutlulukla daha nice bayramlar dilerim. Yaşasın 30 Ağustos!" şeklinde konuştu.

    Konser boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla Ferhat Göçer'e eşlik eden Kıbrıslılar, şarkıcıyla birlikte hep bir ağızdan Türk Marşı'nı söyledi.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    GÖKHAN TEPE

    Gökhan Tepe, Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği "30 Ağustos Zafer Bayramı" kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce hayranıyla buluştu.

    Bayram sevincini sevenleriyle içten bir şekilde paylaşan Gökhan Tepe, ay-yıldızlı bayraklarla karşılandı.

    Konserin başlangıcında 10. Yıl Marşı ile büyük heyecan yaşatan Gökhan Tepe, "Yürü Yüreğim", "Teşekkür Ederim", "Türkan" ve "Adı Aşk Olsun" gibi sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık ile hep bir ağızdan seslendirdi.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    "İKİLEM"

    "Bir Sebebi Var", "Kaybolurum Gülüşünde", "Zamansız Şarkılar" ve "Geçemem Senden" şarkılarıyla son dönemin başarılı popüler müzik grupları arasına adını yazdıran "İkilem", 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çorum'da sahne aldı.

    Çorum Belediyesinin düzenlediği konserde binlerle bir araya gelen "İkilem", Sevenlerine Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

    Kadeş Barış Meydanı'nda binlerle bir araya gelen "İkilem", Türk Bayraklarıyla çıktığı sahnede sevilen tüm şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi. 

    "İkilem", Büyük Taarruz'un 100. yılını Çorum halkıyla birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    "İkilem", ayrıca Türkiye turnesi kapsamında konserlerine tam gaz devam edeceğini de duyurdu.
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

    İREM DERİCİ

    Şarkıcı İrem Derici, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen konserde sahne aldı.

    Konser, Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen 45 bin kişiden fazla vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

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