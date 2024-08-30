30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! 1155 rakımlı tepede beyaz bayrak

Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü. İşgal altındaki Anadolu topraklarındaki son askerin 26 Ağustos’ta başlayan ve 9 Eylül’de İzmir’den denize dökülmesiyle sona eren Büyük Taarruz’un büyük zaferinin yıldönümü.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için gizli olarak Haziran 1922'de hazırlıklarına başlanan ve 26 Ağustos sabahı harekete geçilen Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştı.

Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ve Millî Müdafaa Vekili Kazım Paşa (Karabekir) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. REKLAM Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı. Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasındaki 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5'inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2'nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.

Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar, 8'inci Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5'inci tümeninin etkisiz kılınmasıyla neticelendi. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. REKLAM Bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti. Kızıltaş deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri, General Trikopis, General Diyenis ve birçok Yunan komutanı teslim oldu.

YUNAN GENERAL TSİKOPİS 8 YIL SONRA BÜYÜK TAARRUZU ANLATTI Yunan Ordularının Başkumandanı Trikopis, “Birçok bataryamız ateş açmak vaziyetine geldikten bir dakika sonra iskat (düşürülüyor) ve tahrip ediliyordu.” Trikopis, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un dördüncü gününü şöyle anlatıyor: “Vakit geçtikçe muharebe daha büyük bir şiddet kesbediyordu. Düşmanın iyi tarassut alâtına malik (gözlem aletlerine sahip) olması, topçusunun endahtını (atışını) gayet isabetli icra ettiriyordu. Birçok yüksek mevkilerimiz iki mütekabil istikametten topçu ateşine maruz kalıyordu. Bu ise mezkûr mevkileri işgal edenlerin bir cenahtan diğerine ve diğerinden berikine tebdili mevki etmelerine sebebiyet veriyor. Birçok bataryalarımız ateş açmak vaziyetine geldikten bir dakika sonra iskât ve tahrip ediliyordu. Vesait-i nakliye ve otomobiller büyük tahribata uğruyordu. Askerler ise düşman topçusunun ateşi altında eziliyordu.” REKLAM

“BOŞ YERE KURBAN EDİLMEKTE OLDUKLARINI SÖYLÜYORLARDI” Trikopis sözlerini şöyle sürdürüyor: “13’üncü fırka kumandanı emri altındaki kuvvetlere “Ateş ve ileri” emrini verdiği zaman efrat, nahak yere kurban edilmekte olduklarını ve artık harp etmeye mecalleri kalmadığını bağırarak emre ademi itaat gösteriyorlardı ve zabıttan aleyhine küfürler savuruyorlardı. Aynı zamanda borazan hiçbir emir almamış iken efradın teşviki üzerine “Ateş kes” emrini çalmıştı. Ben o zaman ileri atılarak askerlerin beni takip etmelerini teklif ettim ve tepeye çıkmak için efradın başına geçtiğimi söyledim. Bu teklifim de efradın itaatsizliğiyle karşılandı.”

2 EYLÜL’DE BEYAZ BAYRAK Türk birlikleriyle, Yunan birlikleri arasında 30 Ağustos’tan sonra da devam eden savaş sırasında iletişim de sürdü. Zira Yunan askerleri artık savaşmak istemediklerini söylerken, yeterli cephaneleri de kalmamıştı. Bunun üzerine 2 Eylül’de saat 17.50’de Zep Deresi civarında 4 Yunan subayı ve silahsız 10 Yunan askeri ellerinde beyaz mendil sallayarak geldi. Saat 18.15’i gösterirken 2 general, 100 civarında subay ve 12 bin asker teslim olduklarını bildirdi. General Tsikopis ordunun teslim olma isteğini ise şöyle anlattı: “2’nci Kolordu erkanı harbiye reisi, hiçbir ferdin harbetmek istemediğini ve efradın zabitanı tehdit etmekle olduklarını söyledi. O zaman askerleri sattı harbe getirmek hususuna ikna etmeye tekrar çalıştım. Buna mukabil efrat derhal ateşin kesilmesini istedi. Böyle bir vaziyet ve her türlü mütalaanın artık mümkün olmadığına dair zabitanın müttefik fikri karşısında kalarak 1155 rakımlı tepeye üzerine beyaz bayrak çekilmesini kabul ettim.”