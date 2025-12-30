Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 30 Aralık elektrik kesintisi! 30 Aralık 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek?

        30 Aralık'ta kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        30 Aralık Salı günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 01:30 Güncelleme: 30.12.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 30 Aralık Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 30 Aralık İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        2

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        Altın fiyatlarında denge arayışı
        Altın fiyatlarında denge arayışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Çevreyi kirletenlere karşı cezalar artırıldı
        Çevreyi kirletenlere karşı cezalar artırıldı
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı