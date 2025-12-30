Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 30 ARALIK 2025: Altın fiyatlarında denge arayışı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında denge arayışı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı günü toparlanma eğilimi gösteriyor. Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından fiyatlarda tepki alımları dikkat çekiyor. Gram altın günü 6.020 TL, ons altın ise 4.360 dolar seviyesinde açtı. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 08:03 Güncelleme: 30.12.2025 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 30 Aralık 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.030,5660

        Satış: 6.031,2430

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.360,30

        Satış: 4.361,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.648,9100

        Satış: 9.861,0800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.595,6200

        Satış: 39.323,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.157,00

        Satış: 39.988,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.207,61

        Satış: 19.691,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.535,64

        Satış: 39.263,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.588,21

        Satış: 41.610,98

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.360,92

        Satış: 4.496,78

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.556,99

        Satış: 5.821,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 97.741,00

        Satış: 99.662,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
