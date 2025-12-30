Altın fiyatlarında denge arayışı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı günü toparlanma eğilimi gösteriyor. Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından fiyatlarda tepki alımları dikkat çekiyor. Gram altın günü 6.020 TL, ons altın ise 4.360 dolar seviyesinde açtı. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 30 Aralık 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.030,5660
Satış: 6.031,2430
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.360,30
Satış: 4.361,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.648,9100
Satış: 9.861,0800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.595,6200
Satış: 39.323,7000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.157,00
Satış: 39.988,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.207,61
Satış: 19.691,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.535,64
Satış: 39.263,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.588,21
Satış: 41.610,98
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.360,92
Satış: 4.496,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.556,99
Satış: 5.821,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 97.741,00
Satış: 99.662,00