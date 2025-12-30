Altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 30 Aralık 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!