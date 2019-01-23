Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü YANDOL Büro Amirliği ekipleri, Hunat Mahallesi Kalpaklıoglu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek M.B. ve İ.F.S.'yi durdurdu.

İHA'nın haberine göre; şahısların üstlerinde yapılan aramadan bir fişek sigara kağıdına sarılı vaziyette esrar ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, M.B. ve İ.F.S.'nin 2013 yılında 30 kilo uyuşturucu madde ile ticaret yaparken yakalandıkları ve 6 yıl hapis cezası aldıkları ortaya çıktı. Şahıslar, dosyalarının halen açık durumda olması dolayısıyla gözaltına alındı.