30 Mayıs Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Hava durumu araştırmaları günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Peki, 30 Mayıs Cuma bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Hava durumundaki güncel gelişmeler sorgulanıyor. Yaz aylarına girilmesiyle hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları merak ediliyor. Peki, 30 Mayıs Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve güneydoğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Samsun'un iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.