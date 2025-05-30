METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve güneydoğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Samsun'un iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.