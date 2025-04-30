METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.