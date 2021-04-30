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30 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

30 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 4.788.700'e yükseldi. 39.737 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

30 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

29 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

29 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 674 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 39 bin 737’e yükseldi. Toplamda 46 milyon 996 bin 712 test yapıldı. Bugün yapılan 278 bin 108 testten, 37 bin 674 yeni vaka sayısı, 2 bin 715 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 788 bin 700 olduğu, bugün iyileşen 43 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 255 bin 714’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 581 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 150 milyon 41 bin 540'a, toplam can kaybı ise 3 milyon 158 bin 419'a ulaştı.

Dünyada hızla yayılarak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam eden korona virüs (Covid-19) salgınından küresel vaka sayısı 150 milyonu aştı. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 150 milyon 41 bin 540'a, toplam can kaybı ise 3 milyon 158 bin 419'a ulaştı. Bugüne kadar 32 milyon 964 bin 582 Covid-19 vakası ile en yüksek vakaya sahip olan ABD'yi, sırasıyla Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, Türkiye, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya takip ediyor.

En fazla can kaybı ABD'de

Dünyada Covid-19 nedeniyle en fazla vakanın kaydedildiği ABD'de toplam vaka sayısı 32 milyonu aşarken, toplam can kaybı ise 578 bin 5'e yükseldi. ABD'de Covid-19 ile mücadelede toplamda 234 milyon 639 bin 414 doz aşı yapıldı. ABD'de aşılama
programı ile nüfusun yüzde 43'üne ilk aşı dozunun, yüzde 29.5'ine ise aşının her iki dozunun sunulduğu belirtildi.

Hindistan`da toplam vaka sayısı 18 milyonun üzerinde

Covid-19'un yeni dalgası nedeniyle vakalarda ve can kayıplarında artış yaşayan Hindistan'da toplam vaka sayısı 18 milyon 368 bin 96'ya ulaştı. Hindistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 bin 812'ye yükseldi. Hindistan'da nüfusun yüzde 9.1'inin Covid-19 aşısının ilk dozunu aldığı, yüzde 1.9'unun ise her iki dozu da aldığı belirtildi.

Brezilya'da 395 bin 324 kişi hayatını kaybetti

Covid-19 nedeniyle ABD'de sonra en fazla can kaybının görüldüğü 2'inci ülke olan Brezilya'da toplam can kaybı 395 bin 324'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 14 milyon 446 bin 541'e yükseldi. Brezilya da nüfusun yüzde 14.4'üne aşılama yapıldığı, toplamda 44 milyon 48 bin 837 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Fransa'da 5 milyondan fazla vaka

Avrupa'daki en yüksek vaka sayısının kaydedildiği Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 565 bin 852'ye yükselirken, toplam can kaybının ise 103 milyon 918'e yükseldiği açıklandı. Fransa, nüfusunun yüzde 22.9'una aşının ilk dozunu, 9.4'üne ise aşının her iki dozunu uygulayarak toplamda 20 milyon 936 bin 911 doz aşı uyguladı.
Rusya'da ve Türkiye'de 4.7 milyon vaka
Rusya'da korona virüs vakalarının toplamda 4 milyon 787 bin 273'e yükseldiği, can kaybının ise 109 bin 367'ye ulaştığı bildirildi. Covid-19 aşılamasında 19 milyondan fazla doz aşı uygulayan Rusya'da nüfusun 8.2'si aşılandı.
Türkiye'de toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya, toplam can kaybı ise 38 bin 398'e ulaştı. Covid-19 aşılamasında 22 milyondan fazla aşı uygulanan Türkiye'de, nüfusun 16.3'ünün aşının ilk dozunu, 10.5'inin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Avrupa'daki en fazla can kaybı İngiltere'de

Pandeminin başından bu yana toplamda 127 bin 480 can kaybının kayıtlara geçtiği İngiltere, Covid-19 nedeniyle Avrupa'daki en yüksek can kaybına sahip ülke olmaya devam ediyor. Toplamda 4 milyon 441 bin 26 vakanın tespit edildiği İngiltere'de aşılama programı ile nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı belirtildi.

İtalya'daki 3.9 milyon vaka

İtalya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 994 bin 894'e yükselirken toplam can kaybı ise 120 bin 256'ya ulaştı. İtalya'da korona virüsü engellemek için toplamda 18 milyondan fazla doz aşı uygulanarak nüfusunun yüzde 21.9'u aşılandı.

İspanya ve Almanya'da 3.5 milyon vaka

İspanya'daki toplam vaka sayısının 3 milyon 504 bin 799'a yükseldiği, toplam can kaybının ise 77 bin 943'e ulaştığı belirtildi. İspanya'da toplamda 15 milyon 377 bin 862 doz aşı uygulanarak nüfusun 24.1'i aşılandı.
Almanya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 351 bin 474'e ulaştı. Toplam can kaybının 8 bin 18'e yükseldiği Almanya'da nüfusun yüzde 24.7'si aşılandı.

Küresel nüfusun yüzde 7.1'i aşılandı

Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından Covid-19'a ilişkin verileri analiz ederek aşı dozlarının raporunu hazırlayan Bloomberg'e göre, dünya genelinde 172 ülkede 1 milyar 8 milyon doz aşı uygulandığı belirtildi. Raporda, dünyadaki günlük aşı uygulanma oranının ortalama 20.3 milyon doz olduğu ve küresel nüfusun yüzde 7.1'inin aşılandığı belirtildi.

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