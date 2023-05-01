Reyting sonuçları 30 Nisant Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Reytinglerde Teşkilat, Yargı ve Güzel Günler gibi yapımlar zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız..