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31 saat sonra gelen mucize!

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta ise Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek 31 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

31 saat sonra gelen mucize!
AA

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 31 saat sonra 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, çevik kuvvet ekipleri, madenciler ve komando birliklerinin Menderes Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalardan sevindirici haber geldi.

Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir enkaz altında bulunan 15 aylık Meryem Işık'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meryem bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu bilgisi nedeniyle ekiplerin aynı noktada çalışması sürüyor.

6 AYLIK BEBEK VE ANNESİ DE 29 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin ulaştığı Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KÜÇÜK ARDA, ANNE VE BABASININ CANSIZ BEDENİ ARASINDA YAŞAMA TUTUNDU

Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 8 yaşındaki Arda Gül, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Anne ve babasının cansız bedeniyle yan yana yatan küçük Arda, 22 saat sonra kurtarıldı.

Enkaz altında Arda’nın sesini duyan akrabaları durumu yetkililere haber verdi. Polis Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri 8 yaşındaki Arda Gül’ü kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın üzerine bulunan molozlar kepçe yardımıyla kaldırıldı. Ailesiyle birlikte enkazın içinde sıkışan Arda Gül için 13 saatlik bir çalışma yürütüldü. Sıkıştığı yerden çıkarılan küçük Arda sağlık ekipleri teslim edildi. -5 derecede 24 saat enkazın altında kalan Arda’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük Arda’yı bulunduğu yerden çıkaran görevliler de birbirlerine sarılarak mutluluğu paylaştı.

"KAFASI VE KOLU TERS SIKIŞMIŞ HALDEYDİ"

Aksaray AFAD Gönüllüsü Halil Erbaş, “Aksaray’dan geldik. Gelir gelmez ekip arkadaşlarımla birkaç binaya girdikten sonra buraya geldik. Arda’yı gördük. Saat 22.00’dan beri çalışıyoruz. Saat 00.00’dan sonra tipi ile beraber çalışmaya başladık. Bir sürü katılan oldu ama çok mücadele ettik. Kafası ve kolu ters sıkışmış haldeydi. Durumu çok kötüydü. Hareket etmiyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Sabaha kadar konuşmalarımız devam etti. Arkadaşlarla beraber çalışarak mükemmel bir çalışma çıkardık” dedi.

Arda’nın ailesiyle beraber sıkıştığını söyleyen Erbaş, “Orada sıkışmış 4 tane insan vardı. O insanların içerisinden Arda’yı çıkarmaya çalıştık. Anne, baba ve babaannesinin arasına sıkışmıştı. İçerisinden çıkardık” dedi.

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