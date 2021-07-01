300 TL dehşeti! Mühendisi bıçakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 300 TL dehşeti! Mühendisi bıçakladı
ABONE OL

300 TL dehşeti! Borçlu mühendisi göğsünden bıçakladı

Karaman'da, inşaat mühendisi Onur A. (31), 300 liralık borç nedeniyle tartıştığı İsmail S. tarafından ofisinde göğsü ile bacaklarından bıçaklandı. Ağır yaralanan Onur A., hastaneye kaldırılırken, İsmail S. de kardeşiyle kentten çıkmaya çalışırken yakalandı

300 TL dehşeti! Mühendisi bıçakladı
300 TL dehşeti! Mühendisi bıçakladı
0:00 / 0:00
DHA

Karaman'da, inşaat mühendisi Onur A. (31), 300 liralık borçlu İsmail S. tarafından ofisinde bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Olay, dün Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Asansör tamircisi İsmail S. ve kardeşi Serdar S., iddiaya göre, kendilerine 300 lira borcu olan inşaat mühendisi Onur A.'nın ofisine geldi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

İsmail S., belinden çıkardığı bıçakla Onur A.'yı göğsünden ve bacaklarından ağır yaraladı. Onur A., kanlar içinde yere yığılırken, İsmail S. ve kardeşi Serdar S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Onur A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Onur A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İsmail S. ve kardeşi Serdar S. ise Cinayet Büro ekipleri tarafından şehirden çıkmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
AZMİN ZAFERİ! Son dakika: 74 yaşında doktor oldu! VİDEO HABER!
GÜNDEM Azmin zaferi! 74 yaşında doktor oldu!
'Müsilajdan enerji elde edilebilir' - Haberler
GÜNDEM 'Müsilajdan enerji elde edilebilir'
Başörtüsü saldırısında önemli gelişme! Silah sayıldı - Haberler
GÜNDEM Başörtüsü saldırısında önemli gelişme! Silah sayıldı
Çiftlik Bank nedir? Çiftlik Bank'a ne kadar para yatırıldı? İşte Çiftlik Bank hakkında
GÜNDEM Çiftlik Bank nedir?
Elmalı davasında mağdur çocukların annesinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli
GÜNDEM Elmalı davasında annenin hesaplarına erişim engeli
ÇARPICI RAPOR! Son dakika: Tente faciasında 3 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı! - Haberler
GÜNDEM Tente faciasında çarpıcı rapor!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC mesajı!
GÜNDEM AK Partili Çelik'ten KKTC mesajı
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi - Haberler
GÜNDEM Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
İNTİKAM CİNAYETİ! Son dakika: Kızına işkence eden kişiyi öldürdü! - Haberler
GÜNDEM Kızına işkence eden kişiyi öldürdü!